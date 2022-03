Crioterapia, tutti i benefici sul corpo, a -160°

Da sempre la ‘cura con il freddo’ è utilizzata per alleviare i dolori e la fatica, soprattutto dopo un trauma o uno sforzo. Anche in

questo campo le tecniche scientifiche hanno migliorato i processi e di conseguenza i risultati. Nasce così la crioterapia, pratica sempre più diffusa ma che fino a pochi mesi fa non era possibile fare ad Alessandria.

Filippo Rossini, laureato in scienze motorie (L-22) e in scienze delle attività motorie preventive ed adattive (L-67) è il titolare di TherapyLab, primo studio di crioterapia in provincia, già scelto dai professionisti dello sport dell’Alessandria Calcio e del Derthona Basket: «Più volte i giocatori vengono a sottoporsi a trattamenti per recuperare meglio e prima dopo una partita - spiega -. L’uso della criosauna non è destinato solo agli sportivi, ma anche a chi pratica fitness, attività amatoriali o a chi ha problemi in varie parti dell’organismo».



È stato lui ad aver ‘importato’ e diffuso l’innovativa crioterapia moderna per risolvere molti problemi fisici. L’esposizione al freddo intenso – si può andare da -90° a -190° per qualche minuto – produce benefici per tutto il corpo: «Dall’azione infiammatoria a quella anticellulite, le applicazioni pratiche sono molteplici. Il repentino abbassamento della temperatura mediante azoto vaporizzato aiuta a curare ematomi, dolori muscolari, ai tendini, dermatiti fino ai disturbi del sonno».



Rossini ha studiato anche su se stesso gli effetti benefici della Criosauna Cryomed, proprio per conoscerne a fondo il suo utilizzo ed andare a proporre il giusto intervento, a seconda della esigenza. «Come funziona? Semplicemente si entra

nella cabina e con mani e piedi protetti si sta in piedi per un tempo variabile (alcuni minuti), sotto stretto controllo dell’operatore, ma sempre in tranquillità. La testa rimane fuori e si può tranquillamente conversare mentre il freddo agisce sul

corpo».



TherapyLab è l’unico centro specializzato sul territorio che propone anche un simile trattamento, per nulla invasivo, i cui benefici sono riscontrabili nell’immediato: «La criosauna risulta essere efficace sul benessere generale, grazie all’aumento della circolazione sanguigna, riducendo lo stress, l’ansia e l’irritabilità grazie al rilascio di endorfine».

TherapyLab

via Donizetti 21 - Alessandria

Tel. 351.8019572

www.therapylab.it

info@therapylab.it