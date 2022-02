Dubai, una scelta per proteggere il capitale

Sono ormai anni che mi occupo di investimenti immobiliari a Dubai, e ancora una delle domande che mi rivolgono più spesso è “Ma perché visto che siete tutti italiani non vi occupate del mercato immobiliare italiano, che è qui a portata di mano o meglio ancora scegliere un mercato che sia più vicino ai vostri luoghi di residenza?”

La risposta è contemporaneamente molto semplice e molto complessa: la parte semplice è che ormai la globalizzazione tanto demonizzata permette di inviare in un momento in tutto il mondo somme di denaro grazie alle frontiere aperte per gli scambi internazionali; la parte complessa è qualcosa di più profondo e che si lega al fatto che in questo momento storico bisognerebbe saper guardare oltre la propria ‘confort zone’ e alzare gli occhi all’orizzonte.

Noi come abbiamo già detto non abbiamo scelto subito Dubai ma abbiamo cercato in lungo e in largo la meta migliore per i nostri investimenti per poi finire a Dubai ma per delle ragioni ben precise: su di tutto le enormi garanzie per gli investitori come la protezione del capitale quando si compra da un costruttore o l’obbligo per legge di versare gli affitti in forma anticipata, una formula che forse in un contesto unico al mondo tutela non tanto chi va ad abitare l’appartamento quanto il proprietario.

A questi vantaggi oggettivi e generali Immobilia Real Estate aggiunge un valore nel momento in cui per ogni potenziale cliente va a selezionare il giusto tipo di investimento dopo una piccola intervista nella quale cerchiamo di capire quali possano essere le sue esigenze e i suoi bisogni. Noi non offriamo una vetrina immobiliare come possono fare le agenzie tradizionali, ma abbiamo il focus per trovare il prodotto giusto, l’oggetto giusto, l’unità giusta, l’appartamento giusto.

Questo è reso possibile dalla nostra rete di consulenti di cui io mi occupo personalmente e che ricevono ogni settimana, giorno dopo giorno, una formazione costante non tanto per vedere quali sono i prodotti che possano offrire ai clienti, quanto per capire quale sia la soluzione migliore per quel tipo di cliente e di conseguenza cercare poi un investimento adatto. Il team possiede ovviamente uffici sia a Dubai che a Novi Ligure ed è in continua crescita: se qualcuno volesse entrare a far parte della nostra famiglia deve solo mettersi in contatto con noi e sarà Immobilia Real Estate a fornirti tutto quello che serve per diventare un consulente immobiliare internazionale.

