Più di 400 giovani ogni anno scelgono un corso triennale Enaip

Solo nell’ultimo anno sono stati più di 400 gli studenti iscritti ai corsi triennali gratuiti di formazione professionale Enaip, in provincia di Alessandria. Numeri significativi, che confermano un trend positivo e dicono come siano sempre di più i ragazzi e le famiglie che scelgono la formazione professionale, riconoscendone oltre al valore formativo le concrete potenzialità occupazionali. Risultati che premiano gli sforzi di Enaip che - nonostante una difficile situazione - non ha mai smesso di investire per garantire ai propri studenti una formazione di eccellenza: a partire dalla qualità della didattica, dalle strutture accoglienti e sicure, fino ad un numero sempre maggiore di laboratori attrezzati e all’avanguardia.

Tra i punti di forza il dialogo con il sistema economico-produttivo del territorio e l’ascolto dei suoi bisogni, e l’utilizzo di strumenti come lo stage o il “project work”, messo in atto a causa delle misure anti Covid. Strumenti ai quali oggi si affianca il sistema duale: una modalità formativa “on the job” che permette ai giovani di alternare il 50% delle ore di lezione in aula e il restante 50% in azienda, e la possibilità dopo la Qualifica Triennale di iscriversi ad un IV anno per conseguire il “Diploma professionale”.

Ad oggi presso Enaip Acqui Terme, i ragazzi/e con età tra i 14 e i 24 anni possono iscriversi a 3 corsi che rilasciano Qualifica Professionale: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE con Sistema Duale, OPERATORE ELETTRICO ed OPERATORE MECCANICO. Presso Enaip Alessandria, invece, ci sono ancora posti nei corsi di OPERATORE SALA E BAR, OPERATORE DELLA RISTORAZIONE ed OPERATORE ELETTRICO con Sistema Duale. Per chi invece fosse già in possesso di una Qualifica Professionale ci sono i corsi annuali per conseguire il Diploma Professionale: TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI ad Acqui Terme e TECNICO DI CUCINA - con sistema duale – ad Alessandria.

Per informazioni e pre-iscrizioni on line visitare il nostro sito www.enaip.piemonte.it o contattare le nostre sedi Enaip. Ci trovi anche su Instagram e Facebook.