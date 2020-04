Fondi per emergenza alimentare: per Acqui 105 mila euro

ACQUI TERME - Sono circa 105 mila gli euro destinati dal Governo al Comune di Acqui Terme, su un contributo totale regionale di 24 milioni, per garantire l'acquisto di generi alimentari alle famiglie in grave stato di necessità. Già dall’inizio della settimana, Palazzo Levi sta organizzando il sistema di distribuzione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e farmaci per le necessità delle fasce più bisognose. Nei prossimi giorni saranno fornite maggiori e dettagliate informazioni. «Stiamo lavorando alacremente, in accordo con Asca e il nostro Ufficio delle Politiche Sociali, per organizzare in modo efficace questo servizio. Si tratta di un'esigenza urgente, a cui il Governo ha dato una risposta rapida che sarà seguita da una altrettanto rapida azione da parte nostra” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.

Il sindaco Lorenzo Lucchini, inoltre, ha scritto agli Amministratori condominiali avanzando la proposta di condivisione delle reti wireless private per consentire le lezioni scolastiche online, che richiedono un collegamento stabile. Il Comune ha istituito un servizio di coordinamento per mettere in contatto chi vuole donare connettività di rete agli studenti che devono seguire le lezioni a distanza . Tutti i dispositivi casalinghi hanno a disposizione due distinti canali wireless, dei quali uno definito “guest”, che può essere condiviso senza interferire con la propria rete principale. L’appello del sindaco Lorenzo Lucchini è rivolto a tutti i cittadini che possiedono una rete wireless fissa, «affinché possa essere condivisa con i ragazzi che vivono nelle immediate vicinanze».

Chi fosse interessato a condividere la propria rete può contattare l’Ufficio Relazione con il Pubblico al numero 0144.770.307 oppure può scrivere a urp@comune.acquiterme.al.it. Tutti gli studenti che hanno necessità di rete possono segnalarlo al medesimo Ufficio.