Dolcetto o scherzetto: gli appuntamenti in provincia

LE PROPOSTE - Cosa fare in provincia di Alessandria lunedì 31 ottobre.

Valenza festeggia Halloween con un evento itinerante in programma per il pomeriggio di lunedì lungo corso Garibaldi, a partire dalle 16.30. Ci sarà animazione, dolcetto o scherzetto e tante sorprese, con incursioni de 'Le Baccanti' in 'Variazioni di Fuoco’.

Rivarone festeggia Halloween a partire dalle 18 con ‘Dolcetto scherzetto’: ritrovo alle 18 sul piazzale del vecchio asilo. Alle 20 Pasta al Sangue all’interno dell’ex osteria. Seguirà il ‘Magic Horror Show’, con magia e illusionismo a cura di Fem Spettacoli. Ci sarà anche lo zucchero filato.



Dalle ore 17 nell'area verde della Pro Loco di Oviglio si festeggia Halloween con ‘Cortili da paura’. I più piccoli sono invitati con i loro costumi spaventosi a partecipare al trucca mostri e a seguire dalle 18 possono girare per le vie del paese per il tradizionale dolcetto o scherzetto. I più coraggiosi potranno provare a incontrare mostri, zombie, streghe e fantasmi.



La Pro loco carentinese organizza dalle ore 16 una festa di Halloween per grandi e piccini. Un pomeriggio da trascorrere insieme con giochi, merenda, animazione e magia.



«Trasformeremo il palatenda in un luogo spettacolare per una serata indimenticabile in cui non mancheranno cena a tema, musica, animazione, spettacoli spettrali, intrattenimento e divertimento per tutti», è l’invito del presidente dell’associazione VidAlegra Aps Giuseppe Schilirò di Predosa. La nuova associazione, formata dai genitori a tempo di record per aggregare i giovanissimi, dalle 20 in collaborazione con la Pro loco e il Comune per l’utilizzo dalla sede, organizza la prima festa di Halloween. Per la serata non solo intrattenimenti a tema, musica e premi ai migliori travestimenti, ma anche buon cibo con menù bimbi. Per prenotare: 338 5444978.

Appuntamento alle ore 18 nella piazza centrale di Abazia per partire tutti insieme per un tour all’insegna del dolcetto o scherzetto. Al rientro merenda, vin brulè, sorprese mostruose e premiazione delle maschere più terrificanti.

Trisobbio farà festa tutta la notte nel centro storico a partire dalle ore 18.30 con la Pro loco e il Comune. Dall’apericena degustando vini e tipicità locali, fino a notte per vivere filastrocche, magie e suggestioni intorno ad un vero castello, che sembra uscito da un libro di fiabe.



«Veniteci a spaventare in tanti», è l’invito alla festa di Halloween che si svolgerà alle 17.30 in via Valgeta a Frugarolo. Ci saranno leccornie e un sorpresa in cambio di “Dolcetto o scherzetto?”.



Ritrovo alle 18.30 al Museo della Maschera di Rocca Grimalda per la festa ‘Una notte al Museo’ che prevede una visita animata fra le storiche maschere. Proseguirà alla Soms gustando sfiziose piadine. In collaborazione con il Comune e l’associazione La Lachera.



La Sms ‘La Fratellanza’ di Basaluzzo organizza Halloween Party, la festa in maschera nella grande sala. Ci saranno giochi e caramelle per tutti. Per i bimbi in omaggio il kit ‘dolcetto o scherzetto’ con gadget.. Ingresso 5 euro dalle 20.30.