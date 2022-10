GLI APPUNTAMENTI - Nel weekend di Ognissanti, ecco cosa fare in provincia di Alessandria domenica 30 ottobre.

A chiusura della mostra cinematografica ‘Un set alla moda’ e in occasione di Halloween, al Museo di Palazzo Cuttica ad Alessandria dalle 15 alle 19 si terrà un pomeriggio culturale di intrattenimento e svago per adulti e bambini. L’evento organizzato dal servizio musei di Asm Costruire Insieme in collaborazione con il Comune di Alessandria, vedrà protagonista il percorso dell’interessante mostra cinematografica realizzata in collaborazione con il Museo del Cinema di Torino, e un laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 11 anni legato alla tradizione della festa di Halloween, con inizio alle 15.30. Dalle 17 si terrà il concerto del duo Cecilia Brovero e Carlo Fortunato che intratterrà i visitatori al pianoforte, bandoneon e fisarmonica. L’ingresso al museo prevede il biglietto per i bambini con la partecipazione al laboratorio al costo di 2 euro, la tariffa a 3 euro per accompagnatori e visitatori e l’accesso gratuito al concerto.

A partire dalle 17, alla Gambarina di Alessandria, una lunga e dettagliata panoramica culturale dedicata ad Halloween, con la presentazione del libro “Halloween – La festa delle zucche vuote” (FrancoAngeli) di Laura Bonato e Lia Zola. Una festa ricca di simboli, ma anche fulcro di pregiudizi e fraintendimenti: «Il libro risponde all’esigenza di colmare un vuoto, per far finalmente luce su una festa che ha origini antichissime ed europee, non americane, ma che nei secoli si è poi trasformata, non senza pregiudizi legati alla religione» anticipa l’autrice Laura Bonato, antropologa culturale. Curiosità, riti e miti a proposito di une celebrazione dall’estetica inconfondibile. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

A Casal Cermelli, sarà un pomeriggio di divertimento per adulti e bambini con la festa di Halloween e la tradizionale farinata organizzata dal Comune e dalla Pro loco. La seconda edizione della festa ‘Un Caos Mostruoso’, che si svolgerà dalle ore 17 alle 19 presso il salone delle ex scuole in piazza San Carlo, la Pro loco sfornerà anche la farinata, che evoca le ricette a base di ceci dell’1 e 2 novembre. I volontari prepareranno la farinata dalle ore 16, anche da asporto.



A Pecetto di Valenza, si festeggia Halloween dalle 16, con ‘Aspettando…’ a cura della pro loco Giuseppe Borsalino. Il pomeriggio prevede giochi a cura di Semaforo Blu e Dolcetto o Scherzetto per il paese. Il ritrovo è al Centro Culturale. Dalle 16.20 il parco astronomico M. Hack de La Roca ospiterà ‘La luna di Halloween’, scherzetti, pianeti, stelle e telescopi.



‘Happy Halloween’ tornerà dalle 14.30 in piazza Castello a Lerma con una merenda da paura. Oltre a giochi e la pentolaccia, l’associazione AssoLerma in collaborazione con il Comune preparerà castagne, frittelle e tanto divertimento. Seguirà “Dolcetto o scherzetto?”. In caso di maltempo la festa si svolgerà al centro polifunzionale.



Dalle 15 nell’area eventi di Santa Croce a Bosco Marengo si svolgerà l’ottava edizione dello Zuccone d’oro. L’Associazione Gioventù riparte in collaborazione con l’Associazione Amici di Santa Croce e il Comune. Saranno premiate le tre zucche più belle e la maschera più bella. Infine, merenda per tutti. Iscrizione 2 euro.



Halloween party in piazza Don Orione a Fresonara. Prenderà il via alle 19 e terminerà alle 2 di lunedì 31 ottobre. Cena degustazione di carne e pesce con farinata e caldarroste. Per completare la serata musica del Dj set Mpm, bancarelle di souvenir mostruosi e misteriose cartomanti. Organizza la Pro loco in collaborazione con il Caffè Teatro. Consigliata la prenotazione.



A Casale Monferrato si celebra Halloween sul lungo Po con l’evento, a cura di Botteghe Storiche – Confesercenti, ‘C’era una volta… Un Po di dolcetti, un Po di scherzetti’. Tante le iniziative durante l’arco della giornata, a partire dal mercatino artigianale, artistico, agricolo ed enogastronomico in viale Lungo Po Gramsci. Dalle 15.30 le passeggiate saranno accompagnate dall’arpa celtica di Patrizia Borromeo, mentre alle 17 protagonista il Collettivo Teatrale con ‘Al calar del sole una strega parlò’. Durante la giornata animazioni anche all’attiguo imbarcadero, con le gite in barcè per grandi e piccini a cura degli Amici del Po, i giri in calesse il laboratorio creativo tematico per i più piccoli. Al vicino salone del Parco del Po ci sarà la mostra ‘Il Pipistrello nell’arte’ di Cecilia Prete. Gli Amici del Po hanno annunciato la presenza de 'La strega del Po', cugina di secondo grado della ben più nota mascotte di Galleggia non Galleggia, la Dea del Po.



In occasione di Halloween il Comune di Arquata Scrivia, in collaborazione con la Soms, organizza un appuntamento “da paura”. Un pomeriggio animato dagli Artemista all'insegna del divertimento per tutti, grandi e piccini, a partire dalle ore 15.30 presso la Sala Soms in Piazza Vittorio Veneto. Lunedì, alle 16.30 in biblioteca, letture “brividose”.