Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Sta per cominciare un'altra domenica di campionato che - come sempre - si annuncia ricca di spunti e di motivi di interesse. Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D il Casale va a Gozzano portandosi dietro tante incognite legate alla situazione extracampo: da un punto di vista tecnico l'impegno è sicuramente complicato, ma a tenere banco è il caso rimborsi. Marcello Chezzi debutta invece sulla panchina del Derthona in occasione della trasferta di Sanremo, gara dal coefficiente di difficoltà elevatissimo.

In Eccellenza giocano fuori casa sia Acqui che Luese Cristo: i bianchi sono ospiti della Pro Dronero, la squadra di Roberto Adamo viaggia in direzione Saluzzo. Test probanti, ma servono risposte in un caso e continuità nell'altro.

Promozione: la capolista Ovadese è alle prese con la trappola Junior Pontestura, mentre la Valenzana Mado cerca riscatto a Felizzano. Castellazzo di scena sul terreno del Pozzomaina, spiccano Gaviese-Novese e Arquatese-PastorStay.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, Spinettese-Monferrato è quasi un testacoda, ma la regina guidata da Moretto sa che non può permettersi cali di tensione. Insegue la Capriatese, che fa visita al Cassano, Canelli-Tassarolo è invece sfida ad alta quota.

Capitolo Seconda Categoria: si affrontano sei delle prime sette della classe, con Fortitudo Occimiano-Vignolese che rappresenta il clou di giornata. Europa Bevingros-Villaromagnano e Quargnento-Boschese assumono significato in chiave playoff.

Infine la Terza Categoria, dove spicca la stracittadina tra Don Bosco e Junior Asca. La Pozzolese di mister Ajjor non si fida dell'Aurora Pontecurone.