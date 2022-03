Carpeneto e Montaldo insieme per la "Marcia per la pace"

CARPENETO - Si terrà domenica prossima, 20 marzo, la "Marcia per la pace, la solidarietà e la generosità" promossa dai Comuni di Carpeneto e di Montaldo Bormida, in sinergia con l'Azione Cattolica Ragazzi. Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del paese "delle streghe".

La partenza è prevista mezzora più tardi. È prevista la presenza dei sindaci dei due paesi, Gerardo Pisaturo (Carpeneto) e Barbara Ravera (Montaldo Bormida), insieme ad altre autorità locali. Intorno alle ore 10.30, poi, i partecipanti raggiungeranno piazza Nuova Europa e gli spazi adiacenti al municipio. La manifestazione si concluderà con la Santa Messa delle ore 11.00 nella chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo. Il ricavato dell'iniziativa sarà interamente devoluto alla Caritas Diocesana a favore della popolazione ucraina.