Distretto Sanitario, c'è il concorso per il nuovo direttore

OVADA - La notizia era attesa in tutto il territorio. Le rassicurazioni da parte del direttore generale dell’Asl Luigi Vercellino ai sindaci dei territori interessati risalivano al mese di novembre. L’Asl Al ha avviato la procedure per individuare il nuovo direttore del Distretto Sanitario Acqui - Ovada. Il candidato che si aggiudicherà la selezione sarà chiamato a raccogliere il testimone da Claudio Sasso, trasferitosi alla direzione sanitaria dell’ospedale di Biella nel settembre dello scorso anno.

Ospedale, il sindaco incontra i vertici dell'Asl Vertici promosso ad Acqui per parlare dei servizi su tutto il Distretto

Quali orizzonti

Dovranno avere almeno sette anni di esperienza di servizio e attestato di formazione manageriale i candidati che presenteranno domanda per quello che è un contratto a tempo determinato. Il ruolo è particolarmente delicato in un contesto in cui la medicina di territorio ha da sempre una grande importanza per la ricaduta su una popolazione molto anziana. Sasso, aveva assunto il suo ruolo più recente in seno all’Asl Al, il 31 maggio 2017 dopo che lo stesso vertice dell’Asl dell’epoca aveva indicato nella gestione delle patologie croniche uno degli indirizzi principali da sviluppare negli anni futuri. In questi anni si è sviluppato il meccanismo collegato all’infermiere di famiglia ed è crescita la rete di coordinamento grazie alla spinta decisiva del progetto “Covi a casa” sviluppato a partire dalla primavera 2020. Il nuovo direttore di Distretto dovrà confrontarsi anche sul tema dell’ospedale di Comunità attualmente sospeso.