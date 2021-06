Monferrato classica: otto appuntamenti da giugno a settembre

ACQUI TERME - Monferrato Classica è il nuovo festival della programmazione culturale offerta dalla città bollente. Dal 24 giugno al 16 settembre la direzione artista affidata dal Comune di Acqui Terme ad Alex Leon ha messo in cartellone otto eventi imperdibili.

«Un estate ricca di appuntamenti, in piena sicurezza all'interno del bellissimo cortile dell'Hotel La Meridiana, dove avremo l'occasione di ascoltare grandi artisti e socializzare degustando i migliori vini del Monferrato – ha spiegato Leon - Il primo vedrà come protagonisti il Trio Chagall, tre giovanissimi musicisti che spiccano nel panorama della musica classica come una delle migliori formazioni cameristiche italiane, un eccellenza».

Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte) il 24 giugno, alle 21, le altre date saranno affidate a Leon, il Quartetto Indaco, Elisa Tomellini, Amedeo Cicchese, gli Archi all'Opera, Giulio Sanna e Caterina Arzani. Info: 339083494