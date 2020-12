Il sindaco brinda al nuovo anno con i volontari del canile

ACQUI TERME - Scaramantico magari no, però non si sa mai. «Serve un primo dell'anno propiziatorio - ha annunciato il sindaco acquese Lorenzo Lucchini - Un momento portafortuna insieme a persone che lavorano tutto l'anno (gratis) per gli animali abbandonati. Ho così deciso, per venerdì prossimo, di far visita con mia moglie alle volontarie del nostro canile, brindando con loro».

Rispettando buone norme anti-contagio e giusto distanziamento, il primo cittadino invita chi volesse ad unirsi ai festeggiamenti. «Prima si lavora, sia chiaro - ha avvertito - quindi consiglio di indossare capi casual».

Appuntamento il primo gennaio alle 8.30 in strada Polveriera.