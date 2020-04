Due positivi a Bistagno. Sabato distribuzione dei buoni spesa

BISTAGNO - Bistagno conta due casi di positività al Covid- 19. «I pazienti stanno abbastanza bene e sono in isolamento presso la loro abitazione – ha informato il sindaco Roberto Vallegra - Sono stati già effettuati tutti gli accertamenti del caso. I pazienti ed i loro familiari nelle ultime settimane non hanno avuto nessun tipo di contatto a rischio con altre persone in paese. Sul nostro territorio non è presente nessun focolaio. Al momento il dato non è allarmante, in ogni caso il monitoraggio è continuo e costante».

L'invito rivolto dal primo bistagnese a chi è in attesa di fare il tampone o del risultato, compresi i familiari, è di stare in casa e non uscire nemmeno per fare la spesa. «Siamo a completa disposizione per ogni incombenza» ha assicurato Vallegra.

Come da decreto regionale, tutti gli esercizi commerciali rimarranno chiusi dalle ore 13 del 12 aprile alla mezzanotte del 13 aprile. «Domani mattina saremo presenti presso la sede della protezione civile dalle ore 11 alle ore 12 (vicino al campo sportivo) per la distribuzione dei buoni e pacchi spesa» ha concluso il sindaco. Nell'occasione verranno anche consegnate altre mascherine, delle robiole offerte dai produttori locali e uova di Pasqua per i più piccini.