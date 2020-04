Pulizie straordinarie a Melazzo

MELAZZO - Misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. L'amministrazione comunale ha pensato di procedere ad una sanificazione straordinaria del centro. «In serata verrà fatta una disinfezione delle aree esterne comunali, comprese le aree di raccolta rifiuti sia a Melazzo che ad Arzello» ha informato stamani il sindaco Pier Luigi Pagliano.

L'obbligo di indossare le mascherine vige anche nel Comune melazzese. Il Municipio ha diramato un vademecum su come utilizzare i presidi donati dalla Protezione civile di Acqui Terme e dalla Croce Rossa. Raccomandazioni:«Non utilizzare la mascherina per più di quattro ore – hanno spiegato dal Palazzo comunale – Il riutilizzo può avvenire mediante stiratura su entrambi i lati senza utilizzo di vapore (a secco) e al massimo della temperatura avendo cura di proteggerla con un panno asciutto. Per l'integrità della mascherina è importante non bagnarla con alcun prodotto».