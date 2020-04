'Rin-Acqui, 'spesa alfabetica' e 'drive thru': le iniziative per tenerci a casa

ACQUI TERME - La Giunta penta-stellata ne sta escogitando di ogni per arginare il fenomeno degli sprovveduti erranti e dei pericolosi assembramenti. In primis l'idea della spesa ripartita per ordine alfabetico, un «esperimento di buon senso al fine di regolare l’afflusso ai supermercati da parte dei clienti, evitando code e assembramenti non opportuni» dicono da Palazzo Levi. Nessuna ordinanza ma un consiglio che spera di far leva sul senso civico dei cittadini: lunedì e giovedì sarà il turno dei cognomi dalla A alla E, martedì e venerdì toccherà a quelli dalla F alla M, mercoledì e sabato dalla N alla Z).

C'è poi il Ticket Rin-Acqui: «Acquista oggi a prezzi scontati quello di cui usufruirai in futuro - ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini - Questo iniziativa è rivolta a tutti i commercianti (ristoranti, bar o negozi) che intendano vendere oggi a prezzo scontato un prodotto di cui il cliente disporrà quando l’emergenza sanitaria sarà terminata: un modo intelligente e solidale per supportare un ristoratore o un esercente di fiducia nel breve periodo, fornendogli liquidità per limitare gli impatti economici dovuti alle necessarie misure restrittive del momento». Basterà dare l'adesione del proprio negozio sul sito del Comune, proporre due prodotti in offerta e l'iban per l'acquisto. Alla riapertura dell’esercizio commerciale, il cliente avrà un anno di tempo per ritirare il prodotto.

Segue il 'Drive-throug', attivato da ieri e rivolta ai pazienti che debbono sottoporsi obbligatoriamente al tampone: «il prelievo viene effettuato, dietro appuntamento e su prescrizione dell'autorità sanitaria, direttamente alla persona che rimane a bordo della propria automobile e può fare immediatamente ritorno a casa» ha concluso il primo acquese.