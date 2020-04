'Resto a casa' diventa una canzone benefica

ACQUI TERME - La ‘serena reclusione’ imposta dall’emergenza epidemiliogica sta donando a tutti momenti di preziosa riflessione. Agli artisti, anche di ispirazione. Il cantautore spignese Agostino Poggio ne ha tratto lo spunto per comporre una canzone condivisa con l’amico musicista genovese Gennaro De Filippis.

‘Resto a casa’ è una fotografia della vita al tempo del ‘Covid-19’. «La canzone con i suoi ‘Ho voglia’ elenca le privazioni imposte dalla necessità di restare a casa – ci ha spiegato Poggio – piccoli grandi tesori di una vita quotidiana che magari prima dell’emergenza davamo per scontati».

La canzone è tutt’altro che triste. L’arrangiamento leggero e primaverile, con influenze jazz e folk, grazie anche al contributo del chitarrista Gianluca Rando, guarda al futuro con speranza: «Dopo lo scoramento delle tante cose che mancavano e mi facevano sentire in gabbia, ho preso coscienza di essere un uomo fortunato, per gli affetti che mi circondano, familiari, amici e ricco soprattutto di possibilità – ha continuato l’intervistato – Questo è il momento di fare chiarezza nella nostra vita. Restare a casa è una opportunità per capire cosa è davvero importante e rende felici».

Ad interpretare la canzone 'Resto a casa' le Lady Queens, sei voci emergenti della scena italiana dalle doti non comuni: Lorenza Truffa, Giorgia Defilippis, Chiara De Lorenzo, Emma Pescio, Costanza Mondo, Chiara Dominici.

La canzone è uscita stamani, messa a disposizione delle emittenti radiofoniche. Dopo Pasqua si potrà scaricare dagli stores digitali. «Abbiamo deciso che i proventi della vendita saranno devoluti all’ospedale di Acqui Terme per sostenere chi, in questi momenti particolarmente difficili, sta salvando vite umane mettendo a rischio la propria – ha concluso Agostino Poggio – Restiamo a casa. Quando usciremo saremo migliori».