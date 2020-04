Anche a Cassine obbligo di mascherina. Cimitero chiuso fino al 15

CASSINE - Da domani, mercoledì 8, a Cassine scatterà l'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina quando si esce di casa per motivi di primaria importanza. «Molti di noi già utilizzano questo dispositivo di protezione personale - si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune - ma riteniamo sia giusto introdurne l'obbligo per la maggiore sicurezza di tutti». Entro la giornata di oggi l'amministrazione completerà la distribuzione di 1100 mascherine ai nuclei famigliari con capifamiglia 'over 50' «per dare protezione alla popolazione compresa nella fascia di età più vulnerabile. Non è escluso che ulteriori quantitativi di mascherine possano essere disponibili nel prossimo futuro - precisa il Comune - ma nel frattempo invitiamo tutti i cassinesi che ne fossero ancora sprovvisti a procurarsene una con mezzi propri».

Sempre da domani, inoltre, il Cimitero comunale resterà chiuso fino al 15 aprile. «Ci dispiace molto dover prendere questo provvedimento: sappiamo quanto la visita ai parenti defunti sia importante e sia motivo di consolazione per molti in questo difficile momento. Tuttavia, siamo stati informati che l'afflusso di persone al cimitero era recentemente aumentato fino a raggiungere livelli potenzialmente pericolosi per la propagazione dell'infezione» sottolinea l'amministrazione cassinese, che entro il 15 aprile valuterà se prolungare eventualmente la chiusura.