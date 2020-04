Presidio in onore dei sanitari: «Momento commovente»

ACQUI TERME - «Da settimane il personale sanitario si spende senza tregua per affrontare questa emergenza, lavorando in condizioni estreme, il volto segnato dalla fatica, dalle mascherine e dagli occhiali di protezione – informano da Palazzo Levi - Ogni giorno i sanitari fanno turni estenuanti per salvare le persone da questo nemico invisibile che ha stravolto prepotentemente le vite di tutti noi».

L'ultimo bollettino del sindaco Lorenzo Lucchini parlava di 28 infermieri del “Mons. Galliano” in malattia mentre «in Ospedale si continua a curare ed assistere i pazienti affetti da Covid-19 con grande professionalità ed abnegazione, ma con dispositivi di protezione individuale contingentati e insufficienti. Faccio nuovamente appello alle istituzioni e agli enti preposti a gestire questa emergenza al fine di poter ottenere con sufficiente regolarità la fornitura di questi materiali utili e indispensabili».

Per rendere omaggio agli eroi di questa emergenza i Vigili del Fuoco, la Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Pubbliche assistenze e le associazioni di volontariato alle 10 si sono dati appuntamento davanti al 'Galliano' per portare un messaggio di vicinanza e sostegno agli operatori sanitari. Alla breve manifestazione, nata da un’idea dei pompieri acquesi, hanno partecipato anche il sindaco Lucchini e l’assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa.

«Si è trattato di un atto simbolico di riconoscenza rivolto a tutti gli operatori sanitari che con dedizione e senso del dovere stanno affrontando questa emergenza. È stato un momento particolarmente commovente ed intenso» ha commentato il primo cittadino.