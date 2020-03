Lucchini: «Coprite naso e bocca, saremo intransigenti»

ACQUI TERME - «Rispetto ala giornata di ieri, la situazione rimane invariata per quanto riguarda i pazienti ricoverati nei reparti Covid al quarto e al sesto piano, stesso discorso per la terapia intensiva. Da qualche giorno sta invece diminuendo la pressione sul Pronto Soccorso, un dato che ci incoraggia ma che assolutamente non ci fa abbassare la guardia perché gli ospedali della provincia continuano ad essere pieni, soprattutto le terapie intensive» ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini nell'odierno video di aggiornamento. Sono 114 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario, di cui 34 positive al coronavirus Covid-19.

Il Sindaco torna poi sull'ordinanza che obbliga all'uso delle mascherine, «volta ad aumentare la sicurezza di tutti noi. A ben pensarci avrei potuto emanarla anche prima. Non devono essere usate obbligatoriamente solo le mascherine - precisa Lucchini - vanno bene anche foulard, sciarpe o fazzoletti. In Protezione Civile, ad ogni modo, i nostri volontari mettono quotidianamente a disposizione mascherine idonee a coprire le vie aeree. Invito quindi tutti a coprire naso e bocca, perché saremo intransigenti su questo tipo di accorgimento».

«Nel frattempo stiamo lavorando per capire come impiegare i fondi elargiti dal Governo ai Comuni per l'assistenza sociale. Nei prossimi giorni spiegherò come verranno utilizzate queste somme».

Capitolo raccolte fondi: su GoFundMe, alla Farmacia centrale e dell'associazione Monsignor Galliano è stata raggiunta una somma di denaro che si aggira intorno ai 150 mila euro, «di cui 75 mila euro già impegnati nel giro di due settimane per materiale sanitarie, elettromedicale, filtri per le mascherine e quant'altro».

Sul sito del Comune, infine, «è disponibile l'elenco delle cartolibrerie che effettueranno le consegne a domicilio di materiale utile ai nostri alunni».