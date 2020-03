Ordinanza firmata: ad Acqui c'è l'obbligo di mascherina

ACQUI TERME - Come preannunciato ieri pomeriggio dal sindaco Lorenzo Lucchini, da oggi nel territorio comunale di Acqui è fatto obbligo di uscire di casa con indosso la mascherina protettiva «o, per chi non disponesse di tali dispositivi, qualunque altro elemento che copra bocca e naso». L'ordinanza firmata dal primo cittadino è stata redatta al fine di ridurre al minimo il contagio da coronavirus.

«Il Comune mette a disposizione gratuitamente, grazie alla collaborazione della Protezione Civile, dispositivi di protezione individuale per tutta la cittadinanza. Sarà possibile ritirare le mascherine protettive presso la sede della Protezione Civile in piazzale Facelli ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.