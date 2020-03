Pensionati: attivo il servizio telefonico della Cgil

ACQUI TERME - Gli uffici dei sindacati sono chiusi al pubblico. Eppure, soprattutto quelli dei pensionati, continuano ad essere accanto ai propri iscritti. «Sin dall'inizio abbiamo diffuso i contatti telefonici delle dodici leghe dei sindacati dei pensionati per fornire assistenza ed informazione – ha spiegato Beppe Fossa della Spi Cgil di Acqui Terme – E' una situazione d'emergenza che ha rotto le abitudini delle persone e acceso numerosi dubbi. Il quesito più diffuso? Come fare per presentare la dichiarazione dei redditi. State tranquilli, è tutto rinviato a data da destinarsi, quando tutto tornerà alla normalità». Info: 339.1287250.