Giovani leghisti: «Parcheggi blu e Ztl, la Giunta segua l'esempio di Torino»

ACQUI TERME - In silenzio per non turbare le attenzioni rivolte all'emergenza, nei giorni scorsi i leghisti hanno deciso di scendere il campo contro il coronavirus. E lo fanno con una segnalazione.

«La Giunta del comune di Torino ha sospeso il pagamento dei parcheggi blu e la zona ZTL almeno fino al 25 marzo – hanno informato Pier Mattia Trevisol e compagni - Un’ordinanza del Sindaco che sicuramente può servire a dare un segnale positivo e a dimostrare vicinanza tra amministrazione e cittadini. Per questo sarebbe ancora più utile se tale provvedimento venisse esteso anche al termine di questa emergenza, che si speri finisca presto, per agevolare una ripartenza delle attività commerciali e turistiche. Si tratta di un provvedimento attuato da una Giunta di colore politico come quella acquese e a cui noi facciamo un plauso, in questo frangente si deve andare al di là delle fazioni».

L'invito è quello di lasciare da parte le polemiche e dimostrarsi comunità. «La Lega Giovani Acquese ringrazia gli operatori sanitari e le istituzioni ad ogni livello per lo sforzo che in questi giorni stanno compiendo» hanno concluso offrendo la propria disponibilità.