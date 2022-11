Un ambulatorio infermieristico «per agevolare i più anziani»

BISTAGNO - Dopo il nuovo centro diagnostico oculistico inaugurato nelle scorse settimane, a Bistagno l’ambulatorio comunale diventa ambulatorio infermieristico, al servizio della popolazione locale e dei paesi limitrofi, in particolare per i più anziani.

«Pur sottolineando che il nostro intento non è certo quello di sostituirci al Servizio Sanitario Nazionale – sottolinea il sindaco Roberto Vallegra – viste tuttavia le obiettive difficoltà che sul territorio stiamo riscontrando in ambito sanitario, in particolare sul piano delle tempistiche e della logistica, come amministrazione comunale stiamo cercando di fare quanto possibile per agevolare coloro che per vari motivi non possono permettersi eccessivi spostamenti, e tra questo tipo di pazienti figurano per forza di cose soprattutto i più anziani».

L’ambulatorio, quindi, rafforza la propria disponibilità: «Insieme alla Croce Rossa di Cassine, con cui collaboriamo in grande sinergia, abbiamo deciso di garantire almeno due giornate al mese di apertura nel caso in cui una sola giornata possa non essere sufficiente per l’elevato numero di prenotazioni ». L’ambulatorio sarà in grado di recepire anche eventuali nuove disponibilità da parte di medici o specialisti. Un rafforzato servizio sanitario "a misura di paese" che va ad integrarsi con quanto fatto già offerto dalla farmacia delle dottoresse Chiodo, «dove è possibile effettuare diversi tipi di misurazioni: profilo lipidico, emoglobina glicata, glicemia, pressione arteriosa ed effettuare tamponi antigenici su prenotazione, oltre al noleggio di apparecchiature per megnetoterapia, aerosolterapia e stampelle canadesi».