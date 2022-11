La Bollente si colora di blu per la 'Giornata mondiale del diabete'

ACQUI TERME - Questa sera e domani l'edicola della Bollente di Acqui sarà colorata di blu per ricordare e omaggiare la 'Giornata mondiale del diabete'. L'iniziativa a sostegno dell'associazione Progetto Ryan Onlus è promossa dal Lions Club Acqui Terme Host in collaborazione con il Comune.

«Ringraziamo il sindaco Rapetti - scrive il presidente dell'Associazione Progetto Ryan Onlus, Angela Haruni - con il consigliere comunale Valentina Pilone e l'amministrazione comunale tutta per la sensibilità e celerità con cui si è messa in opera questa iniziativa. Uno speciale ringraziamento al Presidente del Lions Club Acqui Terme Host Giuseppe Baldizzone per l'entusiasmo e l'appoggio che ci ha dato. Va ricordato che la piaga del diabete colpisce grandi e, cosa che non molti sanno, purtroppo anche i più piccoli. In linea con la nostra mission oltre a formare ed informare su questa patologia oggi abbiamo avuto l'occasione di sensibilizzare in materia i cittadini acquesi, illuminando di blu uno dei simboli di questa meravigliosa cittadina»