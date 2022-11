Luoghi del Cuore Fai: Cremolino nella top ten, cresce Santa Limbania

OVADA - Sarà un testa a testa fra il Museo dei Misteri di Campobasso (che, al momento, ha già ricevuto poco più di 18.800 preferenze, ndr) e la Chiesetta di San Pietro dei Samari, nel parco di Gallipoli (che ha appena superato i 18.200 voti), a decretare il sito vincitore dell’11ª edizione de “I Luoghi del Cuore”, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Il primo milione di voti è già stato raggiunto. Ora, a poche settimane dalla chiusura di questa prestigiosa iniziativa nazionale, è tutto pronto per il rush finale. C’è tempo fino a giovedì 15 dicembre per votare (in forma cartacea, tramite gli appositi coupon, oppure sul sito internet del Fondo Ambiente Italiano). Anche l’Ovadese è pronto a fare la sua parte in questa “partita” finalizzata alla protezione e alla tutela del patrimonio (storico e culturale) italiano.

Posizioni da scalare

Dopo l’exploit della scorsa estate (con la quinta posizione provvisoria tra gli oltre 37mila luoghi votati), ora Cremolino si attesta al nono posto nella classifica assoluta. Si tratta di un parziale di tutto rispetto, a cui bisogna aggiungere anche la piazza d’onore (attuale) fra “I Borghi e i loro luoghi”. Per primeggiare in questa speciale classifica (riservata ai centri delle aree interne che hanno meno di 5mila abitanti), il centro storico cremolinese dovrà (provare a) recuperare quei 3mila voti (o poco più) che lo dividono dalla Fonderia Mazzola di Valduggia, nel Vercellese.

Anche Santa Limbania continua a scalare posizioni. Il sito di Rocca Grimalda, infatti, è entrato nella top 30 a livello nazionale (con oltre 3.800 voti in dote), mentre in Provincia di Alessandria sono solamente due le realtà locali che hanno saputo fare di meglio (oltre a Cremolino c’è – a quota 4.200 preferenze – anche la Chiesa di San Giacomo della Vittoria).