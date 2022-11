Segreteria generale di Palazzo Levi: Carla Bue subentra a Comaschi

ACQUI TERME - Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale convocato a Palazzo Levi lo scorso 29 settembre figurava tra i punti all’Ordine del giorno la nuova convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria generale tra Acqui Terme e i Comuni di Bossolasco, Ceva, Cortemilia e Santo Stefano Belbo.

Con la sottoscrizione dell’atto l’amministrazione ha assegnato il posto di segretario lasciato vacante da Gianfranco Comaschi (causa pensionamento) alla dottoressa Carla Bue, che già presta servizio per i Comuni citati nel documento.

La scelta di Rapetti

«Ho voluto fortemente che la dottoressa Bue entrasse a far parte della nostra amministrazione - aveva sottolineato il sindaco Danilo Rapetti perché conosco la sua competenza e la sua correttezza. La dottoressa non si è sentita di lasciare i comuni in cui già opera, e quindi di conseguenza è nata l’idea di questa sorta di subentro di Acqui alla realtà già esistente di cui la dottoressa si occupa». Da questa settimana le neo segretaria ricopre in via ufficiale il nuovo incarico e presterà servizio ad Acqui Terme - ente capofila della convenzione - per un’operatività pari al 35% (ovvero due giorni interi in presenza più la disponibilità araggiungerePalazzo Levi o a collegarsi via web a seconda delle necessità).