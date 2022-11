'Ciuciubabka', al Castello le filastrocche che vengono dal passato

MORSASCO - Domani, sabato 12 al castello di Morsasco, si terrà “Ciuciubabka”, evento dedicato alle filastrocche e ai giochi con Fiorenza Bucciarelli, Elena e Michael Slawinski e gli allievi del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. L'evento, a ingresso libero, si terrà alle 16, preceduto alle 11 dalla visita guidata e alle 12.30 dal pranzo tipico monferrino.

L’idea di Ciuciubabka è di Fiorenza Bucciarelli, insegnante al Vivaldi, musicista, pittrice, creatrice di gilet e poetessa. «Si tratta della riscrittura creativa di giochi del passato composti in filastrocche italiane, francesi, anglosassoni e polacche, durante i tristissimi giorni del “io resto a casa”». All’iniziativa neo-decameroniana hanno subito risposto dall’isola di Terranova, la traduttrice e scrittrice Elena Patarini e il marito Michael Slawinski, fisico-matematico della Memorial University in Saint John’s che hanno contribuito con filastrocche. Il testo poetico è scaturito da 21 piccole tavole realizzate da Fiorenza Bucciarelli. In occasione della presentazione del volume di Sillabe Editore, gli acquarelli saranno in mostra.