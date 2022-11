In Gipsoteca dibattito su Monteverde nel ricordo di 'Guidino' Testa

BISTAGNO - Sabato 12 alla Gipsoteca Monteverde di Bistagno, dalle 16.30 alle 19, è in programma l'incontro dal titolo 'Quello spirito guerrier che entro mi rugge', un dibattito sulla produzione artistica dello scultore Giulio Monteverde organizzato da Fondazione Matrice in collaborazione con la Gipsoteca. Nel corso dell'evento verrà anche ricordata la figura di Guido Testa, scomparso lo scorso luglio all'età di 92 anni, colui che ha dato il via alle prime ricerche sullo scultore Giulio Monteverde dando un decisivo contributo alla nascita del museo del gesso.

Per l'occasione sarà anche presentata l'opera scultorea 'Fanfulla da Lodi', realizzata dallo stesso Monteverde e donata dall'Associazione Culturale Onlus Giulio Monteverde al Comune di Bistagno affinché questa venga custodita ed esposta nelle sale della Gipsoteca. Il dibattito è a ingresso libero (info e prenotazioni