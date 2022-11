Dopo l'asfaltatura tombini troppo "bassi": Anas interviene e corregge

VISONE - Dopo l'asfaltatura a fine ottobre del tratto urbano nel comune di Visone della Provinciale 456 'del Turchino', diversi automobilisti residenti in zona si erano lamentati per un'imperfezione 'post intervento' riguardante in particolare l'eccessivo dislivello tra i tombini della rete fognaria e il nuovo manto stradale. Un difetto che diversi visonesi hanno prontamente segnalato al sindaco e agli uffici comunali. Lamentele che il sindaco Manuela Delorenzi ha di conseguenza riportato ai tecnici dell'Anas. In questi giorni, però, al disguido viabilistico è stato posto rimedio.

«Si sono conclusi i lavori di sistemazione dei tombini su tutto il tratto urbano della SS456 - fa sapere il sindaco Delorenzi - riportati ora all’altezza giusta rispetto al nuovo manto stradale. Un ringraziamento va ai tanti cittadini che in questi giorni ci avevano segnalato la situazione, permettendoci di focalizzarci velocemente sul problema e di attivarci altrettanto velocemente per risolverlo». Dal sindaco un ringraziamento anche ad Anas, «che ha prontamente e professionalmente risposto alle nostre sollecitazioni, intervenendo stavolta nelle ore notturne per non arrecare ulteriori disagi alla viabilità».