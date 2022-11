Canile: il Comune cerca un nuovo direttore sanitario

ACQUI TERME - Direttore sanitario per il canile municipale cercasi: è l’appello che il Comune di Acqui manda ai medici veterinari del territorio con una consultazione preliminare di mercato per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse. «Abbiamo deciso di aprire il bando non solo a potenziali candidati attivi sul nostro territorio comunale ma anche a quelli dei paesi limitrofi. Questo perché riteniamo che nell’Acquese siano presenti molti validi professionisti», spiega Mario Pasqualino, assessore con delega alla Tutela degli animali. Per rendere più “appetibile” l’incarico l’amministrazione ha stabilito un incremento di 2.500 euro sul compenso annuale previsto, portandolo quindi da 7 mila a 9.500 euro.

Con la medesima determina, Palazzo Levi ha inoltre stanziato una somma di 5mila euro per la sterilizzazione delle colonie feline attualmente presenti in città.