Un sabato con la Pro Loco tra caldarroste e prevenzione anti truffe

PONZONE - La Pro Loco di Ponzone in collaborazione con il Comune sabato 12 organizza un duplice appuntamento: alle 15 in piazza Italia distribuzione gratuita di caldarroste; a seguire, alle 17.30, nella Sala del Consiglio si terrà un incontro in cui il Comandante della locale stazione dei Carabinieri fornirà le informazioni utili a ridurre il rischio di furti e truffe ai danni degli anziani.