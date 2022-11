Brachetto e Robiola: i due Consorzi al festival 'Fattore Comune'

ROCCAVERANO - “Fattore Comune” è l’evento organizzato dal ‘Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio’ dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dall’Unione Europea - Dop e Igp - che portano nella propria denominazione protetta il nome del luogo da cui prendono origine.

Alla manifestazione, in programma venerdì 11 tra i comuni di Sori e Recco, parteciperanno anche i rappresentanti del Consorzio della Robiola di Roccaverano Dop – con il sindaco Fabio Vergellato – e del Consorzio del Brachetto d’Acqui, presieduti rispettivamente da Fabrizio Garbarino e Paolo Ricagno. Al centro del dibattito la promozione delle Dop e Igp con un’analisi sugli sbocchi sul mercato e il fenomeno del turismo gastronomico.



“Fattore Comune” vuole mettere in risalto le problematiche incontrate dai Consorzi e dagli amministratori locali nel periodo pandemico e a tutt’oggi con una ripresa afflitta dagli aumenti energetici che stanno mettendo a dura prova i produttori di eccellenze agroalimentari.

L’evento prenderà il via alle 14,30 con gli interventi delle Istituzioni e degli organismi preposti all’anti frode dei prodotti tutelati. In serata, a partire dalle 20, a Recco seguirà un momento di degustazioni riservato a media, food blogger e personaggi d’opinione, con grandi banchi d’assaggio e degustazioni guidate dei prodotti Dop Igp. Tra gli ‘show cooking’ quello della chef Giselda del ristorante Bramante di Roccaverano che preparerà gli gnocchi e li proporrà in una ricetta a base di Robiola Dop