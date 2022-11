Camminata alla (ri)scoperta dei viali alberati della città

ACQUI TERME - Domani a partire dalle 18, ad Acqui Terme, insieme al Gruppo di cammino 'Maurizio Mondavio' si va "alla scoperta dei viali della in città". Da un’idea di Antonella Borio, un nuovo percorso cittadino che porterà i partecipanti a riscoprire tutti viali alberati che sono presenti nel concentrico urbano della città termale.

Ritrovo alle 18 in piazza Allende, partenza alle 18.15 per un percorso di circa 7 km. Obbligo di gilet o fasce al alta visibilità. Per info e adesioni chiamare i numeri 349 4787138 oppure 388 0476178