A Ponzone le premiazioni del premio letterario 'Alpini sempre'

PONZONE - Nel pomeriggio di ieri, domenica 6, a Ponzone a partire dalle 15 al centro culturale ‘La Società’ si è svolta la cerimonia di premiazione della 19esima edizione del premio letterario nazionale ‘Alpini sempre’, riservato a opere di narrativa che abbiano come temi principali storie, ricerche o testimonianze legate alla tradizione, sia militare che civile, delle cosiddette ‘penne nere’.

All'evento, tra gli altri, presentato da Andrea Mignone hanno partecipato anche l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa (alpino in congedo), il sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi, il presidente della sezione Ana di Acqui Terme Angelo Torrielli e il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti.

Per la sezione libro edito, categoria ‘Storico-saggistica', il premio è stato assegnato a Gianni Oliva con “Associazione Nazionale Alpini - Un secolo di storia”. Sempre nella sezione libro edito ma per la categoria ‘Narrativa’, il premio è stato invece assegnato a Giancarlo Telloli con “Therese l’altro confine”. La categoria ‘Fotografia’ se l'è aggiudicata Mario Renna, con il libro “Noi alpini ci siamo sempre (1872 –2022, 150 anni di impegno per l’Italia)”. Menzione speciale a Gian Luigi Ceva per l’opera ‘Sul cappello che noi portiamo’. La giuria era presieduta da Carlo Prosperi.