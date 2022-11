Progetti Pnrr contro il rischio idrogeologico, 13,7 milioni nell'Alessandrino

Confermato da parte del Governo lo stanziamento di 59,3 milioni di euro per il Piemonte. Sono 87 i progetti approvati dal Pnrr per le “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico”, di cui 28 nella provincia di Alessandria per un importo di 13.700.000 di euro.

«Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - ripercorrono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi - Era fondamentale che per la nostra Regione ci fosse una parte consistente legata agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese».

Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Le eventuali rimodulazioni dell’elenco degli interventi sono sottoposte all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Inoltre, si provvederà all’individuazione degli obblighi delle parti, con cui saranno regolamentate le modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi.

Gli interventi passano dai lavori di adeguamento del sistema arginale di fiumi e torrenti fino al rifacimento di ponti accesso tra aree di pertinenza e consolidamenti spondali. Importanti sono gli investimenti sulla zona della Valle Bormida e della Valle Grua: «Sarà realizzata un’area esondabile del torrente Grue a monte dell'abitato di Viguzzolo, nel comune di Sarezzano - confermano il presidente e l’assessore -. Il progetto contro le esondazioni del Grue è fermo da diverso tempo e con un finanziamento di 1.350.000 euro potrà finalmente partire. Importante anche l’importo messo a bilancio per il ripristino del corpo stradale nel comune di Bistagno che arriva a 1.200.000 euro. Grazie a queste risorse possiamo mettere in cantiere opere che da tempo attendevano di partire».