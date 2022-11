L'Acqui aspetta l'Albese e ritrova Guazzo

ACQUI TERME - «Siamo l’unica squadra che ha vinto due anni di fila a Dronero, ma anche quella che ha lasciato per strada 8 punti, con formazioni che chi vuole puntare in alto deve assolutamente battere. Se li sommiamo a quelli conquistati, l’Acqui è a due lunghezze dalla vetta». Discorso chiaro, di Arturo Merlo ai suoi giocatori: la svolta deve arrivare da ognuno di loro, con continuità e non a intermittenza, come è successo fino ad ora. «Il presidente Bollino è stato chiaro, abbiamo un mese per dimostrare che possiamo stare stabilmente dentro i playoff: non basta che ce lo diciamo, serve sempre l’atteggiamento giusto e non solo in qualche gara».

L’Albese è il primo esame da dentro o fuori, che riguarda tutti. Da affrontare senza Emiliano, squalificato, e al suo posto giocherà Verdese dall’inizio, con Guazzo di nuovo a tempo pieno. L’Acqui non può essere ‘Guazzo dipendente’, ma un giocatore con la sua esperienza può trovare la giocata in qualsiasi momento.