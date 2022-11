Videosorveglianza: in paese installate 39 nuove telecamere

RIVALTA BORMIDA - Nel febbraio del 2021 l’amministrazione comunale di Rivalta Bormida, insieme ad altri otto Comuni del territorio acquese, si era aggiudicata un contributo di 81.500 euro erogato dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione. A inizio settembre si sono conclusi i lavori di installazione delle nuove telecamere.

«Ora – spiega il sindaco Claudio Pronzato – abbiamo in paese 39 nuovi sistemi di videosorveglianza ad alta definizione. Di questi, cinque sono impianti di lettura targhe, posizionati nei punti di accesso e di uscita dal concentrico urbano». Le telecamere “intelligenti”, infatti, da ormai qualche mese sorvegliano gli automezzi in transito da (o per) Castelnuovo Bormida e Strevi lungo la Sp 195, dalla Provinciale 201 “di Pontechino” e da Montaldo Bormida lungo la Provinciale 197. «Le restanti 35 telecamere – commenta Pronzato – sorvegliano diverse zone del centro urbano per prevenire eventuali tentativi di furto, truffe o danneggiamenti. Avevamo già diversi impianti installati su edifici comunali, ma alcuni di questi non erano più funzionanti. Ora, invece, possiamo contare su un impianto di ultima generazione».