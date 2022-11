Sabato 5 esercitazione Aib nel ricordo della tragica alluvione del '94

BISTAGNO In occasione del 28esimo anniversario dalla tragica alluvione del 1994 le squadre Aib - Anti Incendi Boschivi e Protezione Civile - delle province di Alessandria e Asti nella giornata di sabato 5 si riuniranno per un'esercitazione inter-provinciale tra i comuni di Bistagno, Spigno Monferrato e Serole nel corso della quale verranno testati materiali e attrezzature.

L'evento sarà anche un modo per ricordare i drammatici giorni vissuti nel novembre del '94 dalla popolazione e dalle stesse squadre di soccorso impegnati nelle operazione di salvataggio e messa in sicurezza del territorio.