"Una palestra più ampia per i nostri giovani: noi ci proviamo..."

MONTECHIARO D'ACQUI - Da tempo per gli alunni della scuola di Montechiaro c’è bisogno di uno spazio adeguato in cui svolgere le ore di educazione fisica, così come per i giovani del paese serve un posto dove questi possano praticare determinate discipline sportive al coperto e usufruendo di servizi idonei.

È per tali motivi che il Comune ha in cantiere un progetto del valore di 650mila euro per l'ampliamento del capannone presente nell'area sportiva in zona Fornace.



«Con questo progetto – spiega il sindaco Matteo Monti – cercheremo di accedere ai fondi del bando 'Sport e periferie 2022' indetto dal Governo. Gli alunni della scuola elementare utilizzano già uno spazio all'interno del capannone nell'area della Polisportiva, ma con i nuovi interventi andremmo a rendere ancora più funzionale la struttura. Vorremmo infatti realizzare una palestra comprensiva di campi per la pratica di giochi di squadra come pallavolo, pallacanestro e calcetto». Il costo dell’opera sarebbe finanziato per il 15% dal Comune di Montechiaro.

Un primo studio di fattibilità a carico di fondi comunali era già stato redatto per le opere di miglioramento energetico dell’adiacente impianto polisportivo, «ora l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di fare in modo che l'intervento di ampliamento possa diventare presto realtà».