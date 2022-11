'Levi Montalcini': gli studenti fanno rotta verso il mondo del lavoro

ACQUI TERME - Duecentosettanta studenti su una nave-azienda per fare rotta verso il mondo del lavoro grazie al progetto OM-Sailor, curato dalla Regione Liguria: tre giorni in navigazione da Genova a Palermo (e ritorno) per un’esperienza di orientamento unica nel suo genere, nella quale laboratori teorici e pratici ed esercitazioni si alternano a colloqui e incontri alla scoperta delle professioni e dei mestieri del mare. L’iniziativa è un’importante tappa di avvicinamento al Salone Orientamenti 2022, promosso dall’assessorato regionale alla formazione e all’orientamento, e che si svolgerà dal 15 al 17 novembre nei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

Tra i ragazzi a bordo de “La Superba” di Grandi Navi - tra cui anche diversi studenti francesi e lituani - anche le allieve e gli allievi dell'indirizzo turistico dell'Istituto 'Levi Montalcini' di Acqui Terme.

“Per compiere scelte consapevoli – afferma l’assessore ligure alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola - gli studenti hanno bisogno di ‘imparare facendo’ e in questo senso SailOr è una grande palestra. L’esperienza in azienda è fondamentale per far acquisire ai ragazzi la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ma anche per conoscere meglio sé stessi, i propri interessi e le proprie attitudini. Grazie a questo progetto gli studenti vivono una esperienza di orientamento qualificante e particolarmente innovativa con focus sulle professioni del mare e della navigazione. Questa iniziativa dimostra l’efficacia del dialogo e della cooperazione effettiva tra il mondo della formazione e quello del lavoro: Regione Liguria crede molto in tutto questo, tanto è vero che ormai il Salone Orientamenti ha moltiplicato i suoi appuntamenti lungo tutto l’anno con tour ed eventi in varie città anche durante la stagione estiva”.

I laboratori e le esercitazioni proposti a bordo (tra cui anche il soccorso di una nave in difficoltà o l’abbandono nave) riguardano sia i lavori di coperta e di macchina che le attività legate alla ristorazione e all’accoglienza nei segmenti sala, bar, cucina e turistico. I partecipanti, inoltre, si confrontano con orientatori e testimonial anche attraverso colloqui individuali.

Il progetto OM-Sailor ha coinvolto anche insegnanti-accompagnatori (uno ogni 15 studenti) in attività di formazione insieme agli esperti del mondo del mare e al personale di bordo. Nel percorso formativo-orientativo gli studenti sono accompagnati da tutor coetanei, secondo il modello incentivante e motivante dell’“educazione tra pari”. La partecipazione viene riconosciuta agli studenti come percorso per le competenze trasversali per l’orientamento.