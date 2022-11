Tra ceci e bagna cauda: gli eventi gastronomici nell'Acquese

ACQUI TERME - Il periodo di 'Ognissanti' per tradizione gastronomica locale è anche tempo di zuppa di ceci e bagna cauda. Dopo la giornata della 'Cisrò d'Aicq' andata in scena domenica 30 nella sede degli Alpini ad Acqui Terme, anche in altri comuni del territorio in questi giorni diversi paesi dell'Acquese si distribuiscono le due pietanze di forte connotazione rurale.

Questa sera, dalle 18 alle 20, la Pro loco di Ricaldone nei locali dell'ex asilo organizza una distribuzione di ceci a 3.50 euro a porzione.

Domani, mercoledì 2, a Morsasco a partire dalle 12 in piazza dell'Arci la Pro Loco distribuirà la zuppa di ceci a offerta libera.

Sempre domani ma dalle 11 in piazza Matteotti a Visone la tradizionale cottura e distribuzione di ceci da parte della Pro Loco del paese.

Sabato 5, invece, la Pro Loco di Alice Bel Colle propone il menù 'Bagna cauda' al costo di 25 euro (prenotazioni al numero 329 9094728 (ore serali) oppure 331 3745075