Al cimitero comunale inaugurato il monumento ai donatori di organi

ACQUI TERME - Nella giornata di sabato 29 al cimitero comunale di Acqui Terme la delegazione acquese dell'Aido 'Gruppo Comunale Sergio Piccinin', in occasione del proprio 40esimo anniversario, ha svelato e inaugurato il nuovo monumento dedicato a tutti i donatori di organi come «ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto in vita di donare i propri organi e ai familiari che hanno consentito la donazione degli organi di un proprio caro», fanno sapere i promotori dell'iniziativa. Disegnato da Mario Bernascone, uno dei soci fondatori della sezione acquese, la scultura è stata realizzata da Renato Cavallero.

Nella giornata di venerdì 28, invece, si è svolto il convegno 'Aido, il dono è vita' - che riprende il titolo della mostra celebrativa allestita a Palazzo Robellini la scorsa primavera - nel corso del quale è stato possibile ascoltare le testimonianze di alcuni trapiantati.