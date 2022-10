"La Meloni e la destra al Governo hanno pagato la prima cambiale ai No Vax"

"Il messaggio che esce dal Consiglio dei Ministri è devastante, perché rilancia l’idea fallace cha la scienza non conti e quindi la politica possa decidere nella tutela della salute come e quello che vuole. I No Vax e tutto il diffuso mondo che ha contestato la scienza nella complessa gestione della pandemia da Covid-19 in queste ore stanno festeggiando, tirando fuori dalle cantine i vini d’annata delle grandi occasioni": così l'onorevole Federico Fornaro (Articolo 1), membro dell’Ufficio di Presidenza del gruppo Pd-Italia Democratica e Progressista della Camera dei Deputati, commenta la decisione del Governo in merito al rientro dei medici No Vax.

"La Meloni e la destra al governo hanno deciso di pagare al primo Consiglio dei Ministri la cambiale elettorale presentata all’incasso dai No Vax - aggiunge - fregandosene bellamente degli inviti alla prudenza degli scienziati e dei medici. I medici e il personale No Vax torneranno trionfanti nei reparti e negli ambulatori facendosi beffe della stragrande maggioranza degli operatori, che si sono vaccinati per scelta a favore della scienza e non per l’obbligo".

"Come ha ricordato recentemente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - conclude - in questa fase occorre prudenza ed è necessario non abbassare la guardia rispetto al Covid-19: l’esatto contrario del messaggio che esce oggi dal Consiglio dei Ministri”.