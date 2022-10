Al gazebo di Act altre 168 adesioni: superate le 1500 firme

ACQUI TERME - Lo scorso venerdì Act Consumatori era presente in corso Italia con un gazebo per la raccolta delle ultime adesioni alla petizione popolare rivolta alla Regione Piemonte che rivendica il diritto alla Salute e la riapertura dello stabilimento “Regina”. In poco più di due mesi sono state raccolte più di 1500 firme.

In tutto sono state 168 le sottoscrizioni pervenute nella sola giornata di venerdì 28, «e in tanti - spiega Massimo Antonucci, presidente di Act - ci hanno chiesto altre occasioni pubbliche di raccolta. Non possiamo escluderli». Per questo motivo la scadenza della raccolta firme è stata prorogata al 20 novembre (inizialmente era prevista per il 31 ottobre). «Abbiamo ricevuto tante chiamate da cittadini impossibilitati a raggiungere il gazebo. Per questo motivo, ottenuto l’ok dai nostri legali, abbiamo deciso di prorogare la raccolta firme fino al 20 novembre. A breve comunicheremo le date dei prossimi gazebo».

Sarà comunque possibile sottoscrivere la petizione sulle Terme presso la sede di Act Consumatori di Acqui Terme, sita in piazza San Guido n. 7, o presso gli hotspot sparsi per l’Acquese (e non solo). Per informazioni sul punto di raccolta più vicino, consigliamo di contattare il numero 331.8377592 o la mail info@actconsumatori.it