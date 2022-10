Incidente a Cavatore: grave motocilista

CAVATORE - Si è trattato di un incidente autonomo quello di oggi pomeriggio, verso le 16, a Cavatore. Un motociclista, per cause ancora in corso d’accertamento, è finito fuori strada.

Il centauro ha riportato lesioni gravi, e sul posto è intervenuto l’elisoccorso che l’ha trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso.

Al momento non si conoscono altri particolari.