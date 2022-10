Domenica 30 torna 'La Castagnata', con ceci, zampini e 'frisceu'

MERANA - Sul territorio dell'Acquese prosegue la rassegna di eventi dedicati al frutto autunnale per eccellenza: la castagna. Domenica 30 appuntamento a Merana per la settima edizione de 'La Castagnata', organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Dalle 12 via alla distribuzione (anche da asporto) dei ceci con le costine, gli zampini e il tritato forniti dalla Macelleria Mauro, poi dalle 14 verranno servite, ovviamente, le castagne cotte dagli abili vallatori accompagnate dai tradizionali 'frisceu'. Sempre dalle 14, 'Aspettando Halloween', con merende e animazioni in maschera per i più piccoli. All'evento farà da corollario la musica live de 'Il falso Trio'.

Per informazioni contattare i numeri: 347 7216069 oppure 340 3073191.