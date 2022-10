A Palazzo Robellini si discute di arte Informale

ACQUI TERME - Sarà visitabile fino a domenica 6 novembre la mostra 'Divine Astrazioni - Collezioni di Informale' - a cura di Laura Garbarino e Paolo Repetto, ideata e coordinata da ComitArt in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e l'assessorato alla Cultura -, allestita nei suggestivi spazi del Museo Civico Archeologico al Castello dei Paleologi.

Per comprendere meglio le origini e il significato artistico, anche contemporaneo, di questa particolare corrente pittorica domani, venerdì 28, a Palazzo Robellini a partire dalle 18.30 è in programma l'incontro 'Dialogando di Informale - L'arte Informale oggi, suggestioni e attualità dall'Italia e dal Mondo'. Ne discutono Davide Quadrio, Roberto Coda Zabetta, Vittoria Martini e Laura Garbarino. Moderano Alessandro Martini e Maurizio Francesconi.