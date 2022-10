Petizione per le Terme: venerdì un gazebo in corso Italia

ACQUI TERME - Prossima al traguardo delle 1500 sottoscrizioni «per la tutela del diritto alla Salute e alla riapertura dello stabilimento “Regina”», Act Consumatori venerdì 28 allestirà un gazebo in corso Italia (nella piazzetta di fronte all’ex Pretura) dalle 9.30 alle 18 per raccogliere le ultime firme (c’è tempo fino al 31 ottobre) a sostegno della petizione 'pro Terme'.

«La Regione – commenta Massimo Antonucci, presidente di Act Consumatori – non potrà ignorare la denuncia di migliaia di persone, ma dovrà dare una risposta ed istruire pratiche per garantire il servizio. Esorto quindi gli abitanti, i sindaci, gli amministratori, i consiglieri dei Comuni delle Valli Bormida ed Erro, a unirsi a noi in questa battaglia di civiltà e di tutela del nostro territorio, venendo a sottoscrivere la petizione ad Acqui Terme o contattandoci al numero 331 8377592 o via mail a info@actconsumatori.it. Lo stabilimento “Regina” è già nelle condizioni di offrire un ventaglio di prestazioni sanitarie non indifferente, oltre ad ospitalità e servizi accessori. Tutto questo potrebbe tradursi in posti di lavoro ed entrate per le attività produttive cittadine».