Nuovo direttivo per il circolo acquese di Fratelli d'Italia

ACQUI TERME - Il circolo acquese di Fratelli d'Italia ha ufficialmente il nuovo Direttivo, costituito nel corso dell'ultima riunione e al quale ha preso parte anche il neo-onorevole Enzo Amich, eletto nel nostro collegio plurinominale della Camera (Alessandria, Asti, Cuneo).

Confermato presidente Claudio Bonante, che ha provveduto ad affidare a ogni componente del direttivo, compatibilmente alle rispettive competenze, il compito di seguire le problematiche politiche della città.

Questi i componenti del nuovo direttivo con relative deleghe:

Claudio Bonante - Presidente di circolo / Delega Comunicati stampa / Delega Tesseramento / Referente del partito ad Acqui Terme

Renato Gagino – VicePresidente di circolo / Delega Attività e iniziative editoriali / Delega Istruzione / Referente del partito a Cassine

Silvana Fornataro – Delega Sanità / Referente del partito a Rivalta Bormida

Fabio Bazzano – Delega Turismo / Delega Social Editor

Claudio Roffredo – Delega Imprese e mondi produttivi / Delega Lavoro e aziende in crisi / Referente del partito a Alice Bel Colle

Alessandro Caruso – Delega Agricoltura ed eccellenze italiane

Mario Carvelli – Delega Foto Editor

Carlo Sburlati – Delega Cultura e Innovazione

Pietro Ardito – Delega Legalità, Sicurezza e Immigrazione / Delega Cultura rurale

Matteo Cannonero – Delega Terzo settore / Delega Emergenze e Prevenzione Grandi Rischi

Samantha Garcia – Delega Comunicazione di partito in bacheca

Alessandro Seresio – Delega Elettorale / Delega Difensori del voto / Delega Dipendenze

Luigi Biggio – Delega Organizzazione

Luca Marchesi – Delega Scienza e ricerca

Elisabetta Delorenzi – Delega Formazione / Referente del partito a Visone

Andrea Vittorio Botto – Delega Trasporti

«Fratelli d’Italia ad Acqui Terme e nell’acquese – sottolinea il Presidente di Circolo Claudio Bonante – raccoglie adesioni e rinnovato entusiasmo attorno al progetto della nostra leader Giorgia Meloni. Con il nuovo direttivo, il Partito intende rilanciare la sua azione politica in città e nell’acquese sui temi più importanti che riguardano lo sviluppo e la crescita della comunità. Il partito cresce a testimonianza del lavoro svolto in questi ultimi mesi, con l’apporto di nuovi stimoli e di idee che faranno sicuramente crescere la nostra Città. Crediamo che Fratelli d’Italia possa rappresentare le istanze dei cittadini e una grande casa comune per chi ancora si identifica nei valori nobili della sana politica. Al nuovo direttivo auguro un sereno e brillante lavoro».