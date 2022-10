'Gruppo Mondavio': camminata alla scoperta dei luoghi sacri

CASSINE - Una camminata alla (ri)scoperta dei luoghi sacri del territorio comunale di Cassine: è l'iniziativa organizzata per la giornata di giovedì 27 dal Gruppo di Cammino Maurizio Mondavio.

«Una camminata insolita - spiegano gli organizzatori - alla scoperta dei luoghi sacri del paese, che vanta la bellezza di dieci chiese tra cui spiccano la più antica, dedicata a San Giacomo di origine romanica e il Complesso Conventuale di San Francesco, uno dei pochi significativi esempi in Piemonte di architettura gotica lombarda, con derivazioni cistercensi».

Ritrovo in piazza Italia (dietro il distributore Eni) alle 17.50, partenza alle 18 per un percorso di circa 7 km. Sono necessarie scarpe da trekking, pila o luce frontale e gilet o fasce ad alta visibilità. Per info e adesioni contattare i numeri 333 7355851 oppure 338 3765598.