Provinciale 456: a Visone chiusura da bivio stazione alla 'San Marco'

VISONE - «La presenza di strettoie, purtroppo, non ha reso possibile lo svolgimento dei lavori con presenza di senso unico alternato. Ci rendiamo conto del notevole disagio causato alla popolazione e agli esercenti, ma stiamo facendo il possibile per minimizzarli»: così il sindaco di Visone, Manuela Delorenzi, tramite una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Visone, fa il punto sui cantieri Anas che da domani, martedì 25, saranno presenti nel centro urbano del paese per l'asfaltatura della Provinciale 456 'del Turchino'.

Il traffico veicolare sarà interrotto (giungendo da Acqui Terme) a partire dal bivio per la stazione fino all'altezza della Trattoria San Marco (l'accesso al cimitero, quindi, rimane consentito). I mezzi provenienti da Grognardo potranno regolarmente giungere al bivio stazione e poi svoltare in direzione Acqui Terme. I veicoli diretti a Ovada, invece, potranno utilizzare la via alternativa Acqui-Strevi-Rivalta-Pontechino (SS456-SS30-SP195-SP201). Rimarrà sospeso il transito anche dei pullman, saranno invece possibili, lungo il tratto interessato dalla chiusura, sia il transito pedonale che l’accesso agli esercizi commerciali e così pure il servizio di scuolabus «che non subirà modifiche o limitazioni».

«Secondo i tecnici Anas - ha aggiunto il sindaco - questa fase dei lavori richiederà un minimo di due giorni e mezzo e un massimo di quattro (dipende da eventuali imprevisti che si dovessero riscontrare durante l’esecuzione), quindi la riapertura di Via Acqui è prevista tra il primo pomeriggio di giovedì 27 e la sera di venerdì 28. Il Servizio di Polizia municipale sarà comunque a piena disposizione dei residenti per qualunque necessità di chiarimento o di supporto».